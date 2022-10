LIVE MN - ZAG-MIL (0-0): rossoneri vicini al gol con Kjaer

18' Dinamo all'assalto! Primo tiro da fuori respinto in tuffo da Tatarusanu, poi ci pensa Kjaer a bloccare una gran botta rasoterra dei croati.

16' Gabbia salva il risultato sulla linea con un colpo di testa in tuffo! Cross da sinistra della Dinamo per Moharrami, che di testa aveva beffato Tatarusanu. Salvataggio fondamentale del difensore rossonero!

11' Azione personale di Ljubicic, che salta Rebic, si porta al limite dell'area e lascia partire il sinistro: forte ma impreciso, palla al lato.

10' Milan più volte vicino al gol con diverse conclusioni in area! Prima Kjaer, poi De Ketelaere: i difensori della Dinamo fanno muro sui tiri a colpo sicuro dei due rossoneri!

8' Azione personale di De Ketelaere che punta il difensore e lo salta sul lato destra dell'area. Il belga va sul fondo e mette in mezzo di Giroud, che per poco non trova l'eurogol di tacco. Tutto fermo però, il numero nove del Milan era in fuorigioco.

7' Ristovski prova il cross dalla trequarti, ma il traversone è molto impreciso. Palla sul fondo, riparte il Milan con Tatarusanu. Per ora gara molto spezzettata da interruzioni e falli.

4' Schema da calcio d'angolo, Milan pericoloso! Battuta rasoterra di Tonali, Leao fa il velo e palla a Rebic: il croato si fa scudo con il corpo e poi prova la girata in area di rigore. Tiro respinto, allontana la difesa.

3' Errore di Peric in retropassaggio, calcio d'angolo regalato al Milan. Nel tentativo di rinvio si fa male Livakovic, soccorso dallo staff medico della Dinamo.

2' Padroni ci casa aggressivi e compatti, subito pressing alto per non lasciar respirare il Milan.

1' Fischio di Marciniak, si comincia! Primo pallone del match per la Dinamo Zagabria.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia blu per i padroni di casa, divisa bianca da trasferta (e da notti di Champions) per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo Stadio Maksimir di Zagabria! Questa sera il Milan affronta i croati della Dinamo in un match fonamentale -per il futuro dei rossoneri in Champions League: una vittoria è d'obbligo per continuare ad inseguire una qualificazione alla fase ad eliminazione diretta che ormai manca da parecchi anni. Pioli schiera un tridente offensivo pesantissimo ed inedito: dietro Giroud ci saranno, da destra a sinistra, Rebic, De Ketelaere e Leao. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna emozione del match!

LE FORMAZIONI

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Orsic, Petkovic. A disp.: Zagorac, Stefulj, Lauritsen, Baturina, Emreli, Bockaj, Drmic, Marin, Theophile-Catherine, Bulat, Menalo, Spikic. All. Cacic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo; Tonali, Bennacer; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Nava, Jungdal, Ballo-Touré, Brahim Diaz, Origi, Messias, Krunic, Coubis. All. Pioli.

Arbitro: Marciniak (POL)