Loftus-Cheek, che finale di stagione sarà? Risorsa in più o in estate sarà addio

vedi letture

Una risorsa in più o un graduale avvicinamento all'addio? Se lo chiede questa mattina Tuttosport in merito agli ultimi due mesi della stagione che attendono Ruben Loftus-Cheek, rientrato in campo contro il Como prima della sosta per le nazionali dopo diverse settimane out per un problema muscolare. Quest'anno gli infortuni hanno purtroppo condizionato parecchio il centrocampista inglese che non ha saputo ripetere l'ottimo rendimento della scorsa annata sportiva, chiusa con ben 10 gol segnati.

LA STIMA DI CONCEICAO - Da quando è arrivato Sergio Conceiçao sulla panchina milanista, Loftus-Cheek non è praticamente mai stato a disposizione: l'ex Chelsea si era infatti infortunato ad inizio dicembre, poi è rientrato nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter per qualche minuto, ma ecco un altro stop muscolare che lo ha tenuto ai box per altri due mesi. Un vero peccato per l'inglese visto che Conceiçao lo apprezza molto: "Non l'ho mai avuto per gli infortuni, ora sta al 100%. Non è ancora pronto per i 90 minuti, ma mi piace molto. È un centrocampista molto forte, arriva bene nell'area avversaria. Fisicamente è un mostro, spero di averlo a disposizione in questo finale di campionato. L'anno scorso ha fatto 10 gol, è un box-to-box di grandissima qualità" le parole in conferenza stampa del tecnico milanista prima del match contro il Como.

LOFTUS AL BIVIO - L'allenatore rossonero spera di trovare in Loftus-Cheek una risorsa importante in più in questo finale di stagione in cui il Milan e lo stesso Conceiçao si giocano tanto: c'è una Coppa Italia da provare a vincere, un posto in Europa da raggiungere e, per quanto riguarda il portoghese, anche una riconferma in panchina da conquistare. L'inglese dovrà confermare prima di tutto che i problemi fisici sono definitivamente alle spalle e poi dare una mano importante al Diavolo a raggiungere gli obiettivi prefissati, altrimenti la sua esperienza in rossonero potrebbe avviarsi verso i titoli di coda.