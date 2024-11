Loftus-Cheek, che succede? L'inglese non riesce più ad essere decisivo come nella scorsa stagione

Cosa sta succedendo a Ruben Loftus-Cheek? L'inglese è in evidente difficoltà in questa stagione e non riesce più ad essere decisivo come l'anno scorso a suon di gol, assist e grandi prestazioni. Finora il suo rendimento non è stato per nulla esaltante, tanto che non è più un titolare fisso del Milan.

CAMBIO DI MODULO - Come riporta questa mattina Tuttosport, Loftus-Cheek sta trovando non poche difficoltà nelle richieste tecniche di Paulo Fonseca, in particolare quando il portoghese lo ha schierato tra i due centrocampisti davanti alla difesa. Non che da trequartista stia facendo tanto meglio e così l'ex Chelsea non ha più il posto assicurato in campo. Nelle ultime settimane, si parla sempre più spesso di un possibile cambio di modulo, con il passaggio dal 4-2-4 al 4-3-3, e sicuramente questa potrebbe essere un'ottima notizia per il giocatore inglese che con il nuovo sistema di gioco potrebbe certamente trovarsi di più a suo agio giocando da mezzala.

TITOLARE CONTRO LA JUVE? - Sabato a San Siro arriva la Juventus e per questa sfida Loftus-Cheek si candida per una maglia da titolare, magari giocandosi il posto con Musah e Chukwueze. L'americano e il nigeriano sono appena rientrati dagli impegni con le proprie nazionali, mentre l'inglese è rimasto a Milanello ad allenarsi. Il numero 8 milanista sarà sicuramente più riposato e per questo ci sono delle chance di vederlo titolare, con la speranza di vedere un Loftus-Cheek diverso da quello visto finora.