Loftus-Cheek: "Di Allegri non si può che avere enorme rispetto. Voglio vedere cosa riusciremo a fare quest'anno"

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a The Straits Times, quotidiano di Singapore, uno dei più autorevoli giornali in inglese dell'Estremo Oriente, dove il Milan è atteso per la tournée estiva.

L'ex Chelsea ha iniziato parlando del nuovo compagna di squadra top player, Luka Modric: “Ho giocato contro di lui alcune volte. È un Pallone d’Oro, non sono in molti a poterlo dire. È un calciatore fortissimo, ha avuto una carriera al top e avere quel tipo di esperienza in squadra e la qualità del giocatore, darà molto alla squadra. Sono molto contento di accoglierlo qui e di conoscerlo anche come persona, perché è uno che tutti i calciatori prendono come esempio, per il modo in cui è riuscito a rimanere al top per così tanto tempo”.

Mister Allegri ha avuto sin da subito parole dolci per lui: “Sta conoscendo gli altri giocatori a livello personale e sta sviluppando il rapporto con tutti, ma si vede come lavora, è molto intenso. Ha vinto così tante cose, così tanti trofei in passato che non si può fare a meno di guardare a ciò che ha fatto e di avere un enorme rispetto”.

Loftus-Cheek, dopo una stagione difficile, cerca la redenzione: “Due anni, due stagioni in Serie A e in Italia, il calcio è leggermente diverso, è più tattico. Il modo di giocare di alcune squadre qui è diverso da quello che affrontavo in Premier League. Ma è per questo che la Serie A è unica ed è una sfida ogni stagione. È un campionato molto tosto e mi sta veramente divertendo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione, per vedere cosa riusciremo a fare”.

Sperando, magari, nella convocazione in nazionale per i Mondiali 2026: “Potenzialmente, ma non è in cima ai miei pensieri. Una buona stagione potrebbe aiutarmi ad arrivarci, ma devo valutare partita per partita. Ogni giorno lavoriamo senza sosta in allenamento e ci assicuriamo di riuscire a performare. Se tutto va bene, la cosa si risolverà da sola”.