Loftus-Cheek, Reijnders e Musah sì, De Ketelaere e Adli in forse: il 4-3-3 diventa sempre più concreto

Il Milan continua la caccia al centrocampista. Nelle ultime ore, dopo aver ufficializzato Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, i rossoneri hanno intensificato i contatti con l'AZ Alkamaar per Reijnders. Ci sono stati nuovi colloqui per il centrocampista olandese. Il Milan vuole concludere l'operazione con l'AZ, soprattutto perché il giocatore ritenuto utile per più ruoli a centrocampo. E' ancora da limare la distanza economica, ma il Milan è fiducioso di riuscire a chiudere a meno di 20 milioni di euro.

Un altro nome

Oltre all'olandese, c'è da seguire con grande interesse anche la pista che porta a Yunus Musah, centrocampista classe 2002 di proprietà del Valencia. I rossoneri, ora concentrati nel chiudere l'operazione Reijnders, vogliono comunque portare il centrocampista statunitense a vestire la maglia del Milan. L'accordo con il giocatore è già arrivato, ma l'ostacolo più grande è il club spagnolo, che chiede 25 milioni mentre la dirigenza rossonera vorrebbe chiudere a cifre più basse.

Il 4-3-3 sembra diventare sempre più concreto

La caccia, dunque, continua. E l'idea di abbandonare il trequartista, nella testa di mister Pioli, esiste. I tre nomi citati, infatti, sono ottimi giocatori da centrocampo a tre, così da dare più quantità e densità in mezzo al campo rispetto allo schema tattico che prevede un trequarti. In dubbio, dunque, il futuro di molti giocatori, tra cui De Ketelaere e Adli, che nella passata stagione, assieme a Brahim Diaz, si sono giocati un posto come numero 10. Ma se questo ruolo Pioli lo abbandonasse, allora sarebbe da valutare anche l'acquisto a zero di Daichi Kamada, che ha già un accordo con i rossoneri.