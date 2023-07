Luka Romero e la sfida per scacciare la "maledizione" argentina dal Milan

MilanNews.it

Il Milan avrà presto un nuovo gioiello tra le sue fila: Luka Romero. Nato in Messico, cittadino argentino e cresciuto in Spagna, il 18enne è pronto a stupire tutti gli addetti ai lavori. È vero che è stato il primo 2004 a segnare in Serie A e le premesse sono notevoli, ma il giocatore dovrà anche affrontare la "maledizione" che sembra perseguitare gli argentini che transitano sulle sponde del Naviglio rossonero.

La storia dice che il Diavolo ha sempre avuto una relazione privilegiata con i brasiliani. Quattro Palloni d'Oro, infatti, parlano da soli: Kakà nel 2007, e poi Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho che, dopo averlo conquistato altrove, hanno raggiunto il Milan. Gli argentini, invece, hanno avuto meno fortuna. Una sorta di incantesimo che sembra resistere ai grandi talenti e che non ha risparmiato giocatori del calibro di Gonzalo Higuain, che nel 2018 ha avuto un breve passaggio al Milan con risultati deludenti: solo 8 gol in 22 presenze. La lista poi continua con nomi come Biglia, Ocampos, Musacchio e Grimi, tutti bocciati dagli addetti ai lavori. Poi, ci sono stati anche casi di rimpianto, come quello di Fernando Redondo, infortunatosi nel suo primo allenamento a Milanello. Tuttavia, due eccezioni hanno fatto brillare la luce dell'Argentina sul Milan: Hernan Crespo, autore di un doppietta nella sfortunata e incredibile finale di Istanbul contro il Liverpool nel 2005, e Guglielminpietro, con i suoi assist e il gol decisivo nello scudetto conquistato nel '99 a Perugia.

Gli argentini sembrano essere una rarità nel mondo rossonero, nonostante l'inizio straordinario sotto l'era di Silvio Berlusconi con l'acquisto di Claudio Borghi, un talentuoso centrocampista offensivo argentino. Nonostante le lodi ricevute da Platinì e l'entusiasmo del presidente, Borghi non giocò mai una partita ufficiale con il Milan. Nonostante ciò, vinse il premio di miglior giocatore nel Mundialito '87 e segnò gol spettacolari nelle amichevoli contro Manchester United e Real Madrid. Ora, quasi 40 anni dopo, un altro argentino si muove nella stessa zona di campo: Luka Romero. Sarà lui a convincere tutti e a rompere definitivamente la maledizione argentina nel Diavolo? Ai posteri l'ardua sentenza.