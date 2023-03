Magic Mike Maignan: l'antidoto rossonero contro Osimhen e Kvaratskhelia

Non è usuale giocare tre partite nel giro di poco più di due settimane contro una delle squadre più in forma in Europa. Dimenticata la brutta prova di Udine e ricaricate le batterie dopo la sosta per le Nazionali, il Milan ha avuto il tempo di riflettere e cerchiare il rosso gli obiettivi del breve futuro. Il primo di tutti sarà quello di ritrovare una vittoria che, in Serie A, manca dal 26 febbraio. Troppo poco per una squadra Campione d'Italia in carica, che ha l'obbligo di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Il Milan, di conseguenza, in una Napoli ormai da settimane tappezzata di bandiere, sciarpette e striscioni per la vittoria del terzo Scudetto dovrà puntare solo e soltanto alla vittoria per restare aggrappata al treno dell'Europa dei grandi. Stefano Pioli, al fine di raggiungere un risultato che all'andata di certo non avrebbe destato stupore, dovrà affidarsi ai suoi uomini migliori. Primo su tutti Mike Maignan, reduce da un tour de force con la Francia da nove in pagella. Il portiere rossonero ha confermato il proprio stato di forma anche con la Nazionale francese, salvata da un super intervento allo scadere in terra irlandese. Una parata incredibile, quasi patriottica, che lasciati stupiti tutti compreso Kylian Mbappé.

La miglior difesa

Serviranno anche interventi del genere per provare ad arginare gli attacchi di Osimhen e Kvaratskhelia. La leadership di Maignan sarà utilissima anche per la difesa rossonera, che all'occorrenza proprio contro i partenopei potrà ritornare all'originaria predisposizione a quattro. Una retroguardia orfana di Kalulu dovrà tagliare al massimo gli errori, sfruttando le capacità di un giocatore di movimento aggiunto che sta a guardia della porta. Ovviamente, per superare il Napoli, evitare di prendere gol non basterà ad un Milan che nelle ultime quattro partite ha segnato solo tre reti. Per questo Pioli avrà bisogno anche dei migliori Leao, Giroud, Brahim Diaz, Ibrahimovic e perché no anche De Ketelaere. Perché in fondo si sa che la miglior difesa, alla fine, è sempre l'attacco.