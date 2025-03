Maignan decisivo con la Francia. Ora deve tornare ad esserlo anche nel Milan

Dopo la qualificazione della Francia alla Final Four di Nations League, le copertine dei media francesi sono state tutte per Mike Maignan che è stato decisivo nel match di domenica contro la Croazia, parando due rigori nella lotteria finale di tiri dagli undici metri. A questo si aggiunge anche il penalty neutralizzato dal portiere del Milan nella gara di andata che ha permesso alla formazione di Deschamps di perdere "solo" con due gol di scarto.

GLI ELOGI A MIKE - Nel post-partita, Kylian Mbappè ha esaltato Maignan con queste parole a TF1: "Sappiamo di avere un portiere che fa la differenza nei rigori, quindi siamo avvantaggiati". Ma non è stata solo la stella di Francia e Real Madrid ad elegiore il portiere rossonero: "I giocatori della nazionale francese sanno molto bene che Mike è molto efficiente sui rigori. Ha quella qualità, tanto meglio. È un'abilità tecnica. È un portiere che ha giocato bene in questa serie di rigori, gli dobbiamo la qualificazione. Sarebbe stato frustrante perdere perché prima avevamo avuto l'opportunità di avere un divario maggiore" le dichiarazioni del ct Didier Deschamps.

FINALE DI STAGIONE - Il Milan ha osservato con piacere le prestazioni del suo estremo difensore e spera che possa tornare ad essere decisivo anche in rossonero. In questo finale di stagione, in cui il Diavolo ha una Coppa Italia da provare a vincere e un posto in Europa da provare a conquistare, la squadra di Conceiçao ha bisogno di ritrovare il miglior Maignan e le sue parate. La sua stagione, finora, non è stata all'altezza delle aspettative, ma ci sono ancora diverse partite da giocare (11 o 12 con l'eventuale finale di Coppa Italia) e due obiettivi importanti da raggiungere per salvare la stagione del Diavolo e anche quella di Maignan.