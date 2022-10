Maignan, Kjaer e CDK a Milanello anche nel giorno libero. Domani giornata importante in vista del Monza

Dopo la vittoria di domenica in casa del Verona e l'allenamento di scarico di ieri, Stefano Pioli ha concesso per oggi un giorno di riposo alla sua squadra che riprenderà a lavorare nella giornata di domani sui campi di Milanello per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato contro il Monza (sabato alle 18 a San Siro).

RIENTRI VICINI - In vista della seduta di domani, c'è grande attesa per vedere se Mike Maignan, Simon Kjaer e Charles De Ketelaere potranno tornare in gruppo e quindi si potranno considerare recuperati per il match contro i brianzoli. Il portiere francese ha dichiarato ieri di non vedere l'ora di tornare in campo: se fosse stato per lui avrebbe già giocato contro il Verona, ma lo staff medico rossonero lo ha dovuto "frenare" perchè serve massima cautela quando c'è un problema muscolare al polpaccio. Anche De Ketelaere è sulla via del recupero dopo l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due sfide contro Chelsea e Verona. Stefano Pioli e il suo staff valuteranno con estrema attenzione anche il recupero di Kjaer, che potrebbe essere risparmiato in vista del match di Champions League di martedì in casa della Dinamo Zagabria quando non ci saranno Tomori (squalificato) e Thiaw (non è in lista UEFA).

OGGI A MILANELLO - Tutti e tre i giocatori hanno una grande voglia di tornare in campo per dare una mano ai compagni di squadra in questo tour de force che attende i rossoneri da qui a metà novembre quando ci sarà lo sosta per i Mondiali. A testimonianza di questo, come riferisce Sky, nonostante Pioli abbia dato per oggi una giornata libera alla sua squadra, Maignan, Kjaer e De Ketelaere si sono presentati tutti e tre a Milanello per proseguire il loro lavoro di recupero. La speranza è ora di rivederli domani in gruppo.