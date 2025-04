Maignan, la paura è passata. Subito in campo contro l'Atalanta

Gli attimi di paura che ci sono stati quando Mike Maignan è rimasto a terra venerdì sera dopo il durissimo scontro con il compagno di squadra Alex Jimenez per fortuna sono un solo brutto ricordo. Il portiere sta bene, è stato dimesso ieri mattina dopo aver passato per precauzione la notte sotto osservazione in ospedale ed è subito rientrato a casa dove dovrà stare a riposo assoluto fino a martedì quando sono in programma degli esami di controllo. Poi potrà pian piano tornare ad allenarsi.

SUBITO IN CAMPO CONTRO L'ATALANTA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che alla fine è stato più che altro un grande spavento, gli esami clinici hanno confermato che non c’è nulla di rotto nonostante lo scontro con Jimenez sia stato molto violento. Passata la paura, quello che si chiedono tutti i tifosi del Milan è quando Maignan potrà tornare in campo: secondo il quotidiano, la sua presenza tra i pali della porta milanista domenica prossima contro l'Atalanta non è a rischio, così come quella nel successivo impegno, cioè il derby valido per la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. A chi gli sta vicino, il portiere rossonero ha detto che ha grande voglia di tornare subito in campo per lasciarsi tutto alle spalle.

UNA NOTTE PARTICOLARE - "Il lato positivo dell’essere testardi è che si ha la testa dura. Va tutto bene, grazie a Dio. Grazie per i vostri messaggi! Lo apprezzo molto" ha scritto con un po' di ironia ieri sui social lo stesso Maignan che a Udine ha vissuto una notte piuttosto particolare. Prima i fischi dello stadio per via dell’episodio del gennaio 2024 quando abbandonò il campo per protesta a causa delle offese razziste ricevute da alcuni tifosi, poi il duro scontro con Jimenez e gli applausi degli spettatori mentre usciva dal campo in barella. Un gesto che Sergio Conceicao nel post-partita ha voluto sottolineare in conferenza stampa: "Il pubblico ha fischiato il giocatore e ha applaudito l’uomo in difficoltà, una cosa straordinaria". Le cose potevano andare decisamente molto peggio, ma ora la paura è passata e dopo un po' di riposo Maignan è pronto per tornare subito in campo.