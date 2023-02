Maignan recuperato: giocherà titolare contro l'Atalanta?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ep. 350 - Maignan tornato ad allenarsi con il gruppo

Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, Mike Maignan oggi ha svolto l'intera seduta a Milanello con il gruppo squadra, dopo che ieri aveva riassaggiato l'allenamento insieme ai compagni solo in parte. Il portiere francese è, dunque, recuperato. E dunque: giocherà titolare domenica contro l'Atalanta a San Siro?

Maignan ha giocato l'ultima partita ufficiale con la Francia a fine settembre, quando si fermò, durante l'intervallo del match di Nations League contro l'Austria, a causa di un problema al polpaccio; con il Milan, invece, non scende in campo dal 18 settembre, quando difese i pali della porta rossonera nella sfortunata sconfitta casalinga contro il Napoli. Chiaramente, il numero 16 dovrà recuperare tempi, spazi e dimensioni del campo, quindi, anche per evitare qualsiasi rischio, non è scontato che possa scendere in campo già domenica contro l'Atalanta.

E se invece... Nel podcast odierno analizziamo e valutiamo tutte le ipotesi sul possibile rientro in campo di Maignan: clicca sul banner per ascoltarlo!