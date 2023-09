Maignan si ferma, ma per poco: rientro previsto tra Lazio e B.Dortmund. Buona la prima di Sportiello

Minuto 81' di Milan-Newcastle, prima partita stagionale in Champions League del Milan: Mike Maignan si siede sul terreno di gioco e chiede l'intervento dello staff medico milanista. Un brivido scorre sulla schiena di tutti i tifosi del Diavolo, ai quali torna subito alla mente l'infortunio che ha tenuto fuori a lungo il portiere francese lo scorso anno: dopo un problema muscolare rimediato con la Francia a fine settembre, l'ex Lille è infatti tornato in campo solo il 26 febbraio.

INFORTUNIO NON GRAVE - In molti hanno temuto che si trattasse ancora del polpaccio, ma l'infortunio stavolta è al flessore e per fortuna è meno grave del previsto: gli esami a cui si è sottoposto stamattina Maignan hanno evidenziato un risentimento al flessore della coscia sinistra. La risonanza magnetica ha escluso lesioni e dunque lo stop non dovrebbe essere lungo. Difficile dare tempiste precise, sicuramente salterà il match di sabato contro il Verona e con ogni probabilità anche quello in programma quattro giorni dopo a Cagliari. Il rientro dovrebbe avvenire tra Lazio (30 settembre) e Borussia Dortmund (4 ottobre).

TOCCA A SPORTIELLO - Conoscendo Mike, sicuramente farà di tutto per rientrare il prima possibile, ma lo staff medico rossonero non vorrà correre rischi e dunque il ritorno in campo avverrà solo quando avrà recuperato al 100% dal problema muscolare al flessore. A far dormire sonni tranquilli a Stefano Pioli e ai tifosi nelle prossime partite toccherà a Marco Sportiello che ha fatto il suo esordio in Champions e contro il Newcastle ha già salvato il risultato nel recupero, deviando sopra la traversa un bel tiro dal limite dell'area di Longstaff. Ora l'ex Atalanta, arrivato in estate al Milan a costo zero, dovrà confermarsi affidabile anche nelle prossime partite in cui verrà chiamato in causa per non far rimpiangere Maignan.