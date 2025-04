Maignan, tutto ok ma è in dubbio per l'Atalanta. Anche Gimenez a rischio per domenica

Nella serata di ieri sono per fortuna arrivate altre buone notizie per Mike Maignan che si è sottoposto ad un controllo dopo il trauma cranico rimediato venerdì a Udine in seguito ad un duro scontro con il compagno di squadra Alex Jimenez: gli esami specialistici a cui si è sottoposto il francese hanno dato esito negativo e dunque ora l'ex Lille potrà progressivamente riprendere gli allenamenti a Milanello.

MAIGNAN SÍ O NO? - Ma Maignan sarà a disposizione di Sergio Conceiçao per la sfida di domenica contro l'Atalanta? A chiederselo sono tutti i tifosi milanisti che sanno bene quanto è importante lo scontro diretto contro i bergamaschi se il Diavolo vorrà continuare ad avere chance di qualificarsi in Europa. Come spiega La Gazzetta dello Sport questa mattina, secondo il protocollo medico, in caso di trauma cranico, un calciatore non può lavorare con il gruppo e giocare partite ufficiali per sette giorni (per il portiere francese scadranno sabato). Dunque la scelta di metterlo o meno in campo contro l'Atalanta dipenderà dalle sensazioni dello stesso Maignan: se si sentirà al 100% giocherà, altrimenti spazio a Marco Sportiello e Mike tornerà poi dal primo minuto nel derby di Coppa Italia in programma mercoledì 23 aprile (semifinale di ritorno, si ripartirà dall'1-1 dell'andata).

ANCHE GIMENEZ IN DUBBIO - Il portiere francese non è però l'unico al momento a rischio per la sfida di Pasqua contro l'Atalanta: in dubbio è infatti anche Santiago Gimenez che pure ieri si è allenato a parte. Il messicano è ancora alle prese con la dura botta al fianco rimediata contro la Fiorentina: il dolore è diminuito e se dovesse migliorare ulteriormente potrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni, ma la sensazione comunque è che al massimo recupererà per la panchina. Per questo, domenica contro i nerazzurri di Gasperini, a giocarsi la maglia da centravanti titolare saranno Tammy Abraham e Luka Jovic.