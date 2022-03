Maldini a Mediaset: "Ibra un vincente, normale che dica certe cose. Kessie? La linea è quella dettata dal club e non ci scostiamo assolutamente”

MilanNews.it

Paolo Maldini ha parlato a Sport Mediaset nel pre partita di Milan-Inter. Queste le sue dichiarazioni:

Sull’iniziativa del Milan a San Siro per la guerra in Ucraina: “Sono manifestazioni simboliche ma che per noi hanno senso enorme. Avere una guerra in Europa nel 2022 è una cosa che nessuno si poteva aspettare, è terribile. Dobbiamo dimostrare vicinanza al popolo ucraino con questi gesti simbolici ma che per noi hanno significato”.

Cosa hai detto: “Non parlo così frequentemente come l’allenatore, ma riesco a capire che avvicinandoci ad una partita del genere c’è tensione, poi tocca all’allenatore stemperare gli animi”.

Su Ibra: “Lui è un vincente, è giusto che dica questa. Magari riusciamo a vincere quest’anno e non è detto che comunque non possa avere un futuro con noi. Sta pensando a tornare a disposizione, poi vedremo”.

Sulla classifica: “Non vinciamo le ultime due partite, che sulla carta potevano essere partite più facili. Il nostro ruolino è comunque super, miriamo a fare meglio dell’anno prossimo. Non siamo perfetti, abbiamo dei difetti così come le altre. Non c’è una squadra dominatrice per la corsa scudetto”.

Su cosa migliorare: “Credo che siamo competitivi in tanti reparti. In questo momento abbiamo fuori due giocatori di grande esperienza, stiamo probabilmente soffrendo. L’esperienza di certi giocatori è fondamentale per preparare determinate partite. Dobbiamo migliorare in tutto per competere ad alti livelli”.

Sull’interesse del Barca per Kessie: “È normale, è a scadenza e non abbiamo ancora un accordo. La linea è quella dettata dal club, da questa non ci scostiamo assolutamente”.