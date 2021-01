Maldini a Rai Sport: "Tramontato Simakan? Non è detto ma..."

Nel pre-partita di Milan-Torino, il responsabile dell'area tecnica milanista, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Tramontato SImakan? Non è detto. È un ragazzo che conosciamo bene, col quale abbiamo affrontato un discorso non soltanto per questo mercato ma anche per la sessione precedente. Ma perché le cose riescano bisogna farle almeno in due. In questo momento non c’è niente".