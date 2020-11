Maldini a Sky: "Lovato molto interessante, visioniamo tutti i giovani forti. I rinnovi? La prossima settimana è senza impegni..."

Paolo Maldini è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Milan-Verona:

Sull'infortunio di Romagnoli: "Quando si torna dopo tanto tempo ci può stare, non possiamo lamentarci, abbiamo fuori solo Musacchio".

Sulla gara di stasera: "Mi auguro che il Milan giochi con coraggio, una sconfitta come quella come giovedì deve farci pensare ma non tornare indietro".

Sul carattere di Ibrahimovic: "Uno così lo è a 20/25 anni e lo è anche a 39. E' la motivazione che ti eleva".

Sul momento del cambio: "Ci può stare che uno sia arrabbiato se non segna e perde la partita, c'è un po' di frustazione personale perché Ibra è una persona orgogliosa, oltre all'amarezza di non aver raggiunto il risultato".

Su Calabria: "E' un giocatore importante, l'anno scorso ha sofferto alcune cose. Lo conosco dai tempi del settore giovanile perché giocava con mio figlio. I ragazzi possono vivere alti e bassi anche in base allo stato d'animo".

Su Lovato: "E' un giocatore molto interessante, giovane, ha una struttura importante, i giocatori giovani e forti sono visionati, non da noi purtroppo".

Sui rinnovi: "La prossima è una settimana senza impegni, ma non so se succederà qualcosa".

Sullo scudetto: "Non potrò essere dispiaciuto se non avremo vinto lo scudetto, lo sarò se non avremo fatto il massimo. Sarebbe una cosa fantastica per tutti, non solo per me".