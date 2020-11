Maldini apre a Thauvin: "E' interessante, serve anche esperienza. Va seguito"

Paolo Maldini, intervistato dall'emittente francese Telefoot, ha risposto ad una domanda su Florian Thauvin, ala del Marsiglia, accostato anche al Milan: "E' un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. E' un giocatore di alto livello. Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito".

Thauvin è stato seguito dal Milan in estate e sarà un obiettivo del club per i prossimi mesi. Il giocatore è in scadenza di contratto e rappresenta un'opportunità per la dirigenza milanista.