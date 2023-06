Malick Thiaw, presente e futuro del Milan: è stato l'unico colpo azzeccato dello scorso mercato estivo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Se la stagione del Milan non è stata positiva come molti si aspettavano, la colpa è anche del mercato estivo 2022 che non ha dato i frutti che Paolo Maldini e Ricky Massara speravano. L'unico colpo azzeccato è stato Malick Thiaw, acquistato dal Diavolo per 8,5 milioni di euro dallo Schalke 04.

A GENNAIO LA SVOLTA - A riferirlo è questa mattina "Tuttosport" che spiega che anche lui ha trovato poco spazio all'inizio, ma poi a gennaio, soprattutto dopo il momentaneo passaggio alla difesa a tre, ha iniziato ad entrare nelle rotazioni di Stefano Pioli fino a diventare un titolare in questo finale di stagione. Il centrale tedesco ha di fatto prima tolto il posto a Pierre Kalulu e poi anche a Simon Kjaer, tanto che nelle ultime partite, a fare coppia con Fikayo Tomori al centro della difesa rossonera, c'è stato sempre lui.

LA CRESCITA DI MALICK - E il Milan 2023-2024 ripartirà quindi in difesa anche da Thiaw che ormai è diventato un punto fermo della squadra di Pioli. La crescita del tedesco è stata evidente e questo ha portato anche ad un aumento del suo valore sul mercato: oggi, infatti, Malick non vale meno di 20-22 milioni di euro, anche perchè non dobbiamo mai dimenticarci che stiamo parlando di un 2001 che ha ancora margini di miglioramento enormi.