Manchester United-Milan, le formazioni ufficiali: Kjaer e Tomori in difesa, Romagnoli in tribuna

Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester United-Milan, gara in programma tra pochi minuti all'Old Trafford:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; James, Fernandes, Martial; Greenwood. A disp: Grant, Bishop, Lindelof, Shaw; Tuanzebe, Williams; Fred; Amad, Shoretire. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leao. A disp: A. Donnarumma, Tătărușanu, Gabbia, Kalulu, Castillejo,Tonali, Tonin. All. Pioli.

Sono state ufficializzate da pochi minuti le formazioni della gara tra Manchester United e Milan, sfida valevole per l'andata degli ottavi di Europa League. Oltre alla conferma delle indiscrezioni circa l'11 rossonero, l'ufficialità ha portato la novità della tribuna per Romagnoli. Il capitano rossonero, infatti, è reduce da un pestone rimediato in allenamento e non sarà neanche a disposizione per la panchina.