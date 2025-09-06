Martedì il Milan torna al lavoro: atteso il rientro in gruppo di Leao

Martedì il Milan torna al lavoro: atteso il rientro in gruppo di Leao
di Lorenzo De Angelis

Dopo qualche giorno libero il Milan tornerà a lavorare martedì in quel di Milanello per preparare l'importante sfida in programma domenica sera a San Siro contro il Bologna. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Cremonese la formazione di Max Allegri cercherà e lotterà per la prima vittoria della stagione all'interno delle mura amiche, con l'obiettivo di dare ovviamente continuità agli importanti 3 punti di Lecce. 

Le attenzioni non sono però ancora tutte rivolte alla partita contro il Bologna, perché martedì sarà una giornata fondamentale, non solo perché si torna a lavoro, ma anche per Rafael Leao. Scrivono infatti i colleghi della Gazzetta dello Sport che la titolarità del portoghese contro i rossoblù dipenderà tutto dal fatto se tornerà a lavorare o meno in gruppo al rientro a Milanello. 

Se così non dovesse essere il suo esordio in campionato potrebbe essere addirittura rimandato, o semplicemente invece che partire dal primo minuto potrà essere un'arma letale in corsa per Max Allegri. Dalle parti del centro sportivo rossonero, però, trapelerebbe ottimismo, visto che il recupero di Rafael Leao starebbe proseguendo a passo spedito, come anticipato anche da MilanNews.it (LEGGI QUI). 