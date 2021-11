Massara a Prime: "Siamo qui per vincere. Rinnovo Pioli a giorni? È possibile"

Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, si è così espresso ad Amazon Prime Video nel pre Atletico Madrid-Milan: "È una partita decisiva, la classifica ci impone una vittoria e c'è solo un risultato. Sappiamo che è difficile, l'Atletico non perde quasi mai in casa, ma noi siamo qua per vincere. Ci proveremo".

Come valuta l'esperienza della squadra in Champions?

"Importante, che aiuta la squadra a crescere. Abbiamo cominciato due anni fa un percorso che sta riportando il Milan ai palcoscenici che gli competono. Abbiamo giocato un girone difficile, ma stiamo facendo esperienza e stiamo giocando partite che ci faranno crescere ancora".

Siamo in uno stadio stupendo. Presto lo avrà anche il Milan?

"Qua siamo in uno stadio stupendo che fa venire voglia di avere stadi di questo livello anche in Italia: la crescita del calcio italiano passa anche da questo tipo di infrastrutture. Speriamo che il prossimo sia quello di Milano".

Il rinnovo di Pioli è imminente?

"Pioli ha fatto un grande lavoro e lo sta facendo, siamo felici. C'è volonta reciproca di continuare il rapporto insieme, la situazione verrà definita presto. Questione di giorni? È possibile".