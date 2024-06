Meno 5 giorni all'inizio del calciomercato: i 5 "colpi" che dovrà fare il Milan

Mancano ufficialmente 5 giorni all'inizio del calciomercato. Il prossimo 1° luglio, data che segna come di consueto l'inizio della nuova stagione, si darà il via ufficiale alle trattative. Il Milan vuole essere protagonista e lo sarà, come ribadito prima da Furlani e poi da Ibrahimovic, con colpi mirati. Vediamo allora quali possono essere i 5 "colpi" che dovrà fare il Milan da qui al 30 agosto, giorno in cui suonerà il gong sulla finestra estiva.

1) L'ATTACCANTE

Come è noto il primo colpo del Milan dovrà essere necessariamente il nuovo centravanti. Già con l'incertezza sul futuro di Giroud c'era l'esigenza di portare a Milanello una punta, ora, con l'addio del francese ufficializzato, un nuovo numero 9 è cruciale, specie se si vuole dare un'impronta chiara al nuovo ciclo di Fonseca che inizierà in questa stagione. L'obiettivo principale, si sa, è Joshua Zirkzee e rimane questo anche se la trattativa ha subito una rallentamento per via delle richieste sulle commissioni invocate dall'agente Joorabchian. I rossoneri sono disposti a pagare i 40 milioni di clausola - attivabile proprio dal 1° luglio - ma di certo non arriveranno a spenderne 15 per le commissioni. C'è fiducia che dopo l'Europeo la trattativa possa essere ancora in piedi. Le alternative più credibili, al momento, sono Artem Dovbyk (anche lui clausola da 40) e Santiago Gimenez. Nelle ultime ore si è fatto il nome di Romelu Lukaku ma le condizioni al momento non sono vantaggiose: spendere 40 milioni per un over 30 che ha un ingaggio di 7.5 milioni non è sostenibile per il club.

2) IL CENTROCAMPISTA

Un'altra grande priorità dei rossoneri, e forse la prima vera missione per Paulo Fonseca, è quella di rimettere in piedi una fase difensiva che quest'anno è stata davvero molto deludente. Per farlo il Milan cercherà un centrocampista di interdizione che possa portare un nuovo equilibrio alla squadra. I nomi più gettonati sono sicuramente quelli di Youssouf Fofana, Mats Wieffer e Pierre-Emile Hojbjerg. Il francese e il danese vogliono lasciare le rispettive squadre ed entrano nell'ultimo anno di contratto, per l'olandese c'è meno margine in tal senso: tutti si aggirano sui 25-30 milioni di valutazione. Il nome nuovo è quello di Andrè Trindade (LEGGI QUI l'anticipazione di MilanNews.it), giovane brasiliano della Fluminense. Sullo sfondo rimane Adrien Rabiot, sempre più lontano dalla Juventus e possibile opportunità a parametro zero: lo stipendio, però, è elevato.

3) IL DIFENSORE

Anche in difesa il Milan dovrà intervenire. Probabilmente, viste le altre priorità, potrebbe essere un colpo da chiudere più avanti nel mercato: ma non vanno dimenticate eventuali opportunità. Dall'Inghilterra si parla di un interesse del Newcastle per Tomori: i Magpies devono tirare fuori almeno 50 milioni. Chiaro che un'eventuale cessione di Tomori o di qualche altro membro del reparto, riporterebbe il club a caccia con urgenza ma anche con nuove risorse. Si lavora anche per un terzino destro, specifica richiesta di Fonseca.

4) GLI ESUBERI

Non si potrà solamente comprare ma bisognerà essere abili anche a vendere. In tal senso sono diversi i giocatori di ritorno da un prestito che non avranno spazio in rossonero. Su tutti c'è Alexis Saelemaekers che non è stato riscattato dal Bologna e per cui il Milan conta di guadagnare almeno 12 milioni. Poi ci sono i vari Daniel Maldini, Luka Romero, Lorenzo Colombo e Marco Nasti, giovani che possono portare qualche entrata (specialmente i primi due) e la cui permanenza non sembra nei progetti del club. Infine ci sono gli esuberi certi: da Divock Origi a Fodè Ballo-Tourè. Infine notazione anche per Tommaso Pobega: negli ultimi giorni si è registrato un interesse della Fiorentina, con cui proseguono i contatti.

5) MIKE E THEO

Infine c'è la questione contratti che è molto fluida. Il Milan vuole trattenere i suoi giocatori migliori e, insieme a Rafael Leao, sia Mike Maignan che Theo Hernandez sono effettivamente dei top player. I due francesi hanno però il contratto in scadenza nel 2026 e da via Aldo Rossi sanno per esperienza che in casi come questi è sempre meglio muoversi per tempo. Ibrahimovic ha ribadito la volontà di trattenere i tre gioielli ma alcune voci e alcune dichiarazioni (Theo su tutti) hanno gettato un po' di incertezza. A queste si aggiunge il precedente Tonali che è un po' lo spauracchio dei tifosi rossoneri: al momento però non ci sono offerte per i due calciatori. Certo è che se il club vuole tenerli, sarà importante trovare un accordo sul rinnovo non troppo tardi.