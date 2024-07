Meno uno agli USA, inizia l'avvicinamento al campionato: tutte le date del Milan da qui alla sfida col Toro

vedi letture

Vigilia di partenza, domani si vola alla volta degli Stati Uniti, dove i rossoneri parteciperanno al Soccer Champions Tour 2024. Diverse amichevoli aspettano Fonseca, che in attesa dei rientri dei nazionali e degli innesti dal mercato potrà testare il suo nuovo MIlan con avversari di livello.

Queste le partite in programma, che in Italia saranno trasmesse da DAZN e da Sportitalia.

Domenica 28 luglio 2024 - contro il Manchester City FC a New York City, NY (ore 00.00 italiane)

La partita si svolgerà nell'iconico Yankee Stadium, la casa dei New York Yankees, e vedrà i rossoneri sfidare il Manchester City. La speciale partita sottolineerà la partnership del Club con i New York Yankees, che ha unito due dei brand sportivi più iconici al mondo. Una partnership strategica che risulta da una relazione di lunga data tra la Yankee Global Enterprises e RedBird Capital Partners, azionista di controllo di AC Milan.

Giovedì 1 agosto 2024 - contro il Real Madrid CF a Chicago, IL (ore 2.30 italiane)

AC Milan si recherà a Chicago, Illinois, per il secondo incontro del torneo amichevole, dove i rossoneri affronteranno il Real Madrid nello storico Soldier Field, che ha ospitato una partita amichevole tra AC Milan e la Nazionale Maschile degli Stati Uniti nel 1991.

Mercoledì 7 agosto 2024 - contro il FC Barcellona a Baltimora, MD (ore 01.30 italiane)

L'ultima partita del torneo vedrà il Milan affrontare il Barcellona al M&T Bank Stadium di Baltimora, Maryland, in un'area degli Stati Uniti dove il Club mantiene una presenza costante grazie alla sua AC Milan Academy Virginia.

Questo invece il programma di ritorno dei calciatori che sono stati impegnati con le proprie nazionali al termine del campionato: il 23 luglio è tornato a disposizione Luka Jovic, mentre nella tournée negli Usa si aggregheranno anche Musah e Pulisic il 26 luglio di rientro dalla Copa Amèrica. A seguire Leao il 28 luglio e Okafor il 30 luglio. Poi gli ultimi eliminati, in semifinale: i francesi Mike Maignan e Theo Hernandez riprenderanno ad allenarsi il 2 agosto a Milanello, oltre a Tijjani Reijnders che si rivedrà il 3 agosto a Milanello. L'ultimo ad aggregarsi al gruppo sarà Morata il 10 agosto, giorno di ripresa degli allenamenti a Milanello dopo i tre giorni di riposo post tournée.

Il 13 agosto a San Siro, ore 20.45, ci sarà la seconda edizione del trofeo "Silvio Berlusconi" contro il Monza di Alessandro Nesta. Una sfida in famiglia che verrà trasmessa in diretta tv su Canale 5.

Sabato 17 agosto invece inizia il campionato, è tempo di Milan-Torino. Fischio d'inizio alle 20.45, gara trasmessa sia su Sky che DAZN: inizia qui ufficialmente l'avventura rossonera di Paulo Fonseca.

In tutto questo Ibrahimovic, Moncada e Furlani sono al lavoro per portare a Milanello i rinforzi individuati nelle aree chiave: un attaccanti, un trequartista, un centrocampista ed un difensore centrale. Ad oggi queste sono le situazioni più calde.



Niclas Fullkrug: il tedesco si sta guardando intorno per capire se sia il caso di lasciare il Borussia dopo l'arrivo di Guirassy. Il MIlan intanto parla con i suoi procuratori, sarebbe una grande occasione ed il profilo giusto da alternare a Morata. Da capire le richieste del Dortmund.

Youssuf Fofana: centrocampista francese del Monaco in scadenza a giugno 2025. Il Milan ha l'accordo con il calciatore e tratta con i francesi, facendo leva sul contratto ormai prossimo alla scadenza. Ad oggi il club meneghino oppone resistenza e spera nell'asta internazionale.

Strahinja Pavlović: difensore centrale serbo classe 2001 del Salisburgo. Anche qui c'è già l'accordo tra Milan e giocatore, manca quello tra i club. Gli austriaci chiedono circa 25 milioni, per ora i rossoneri arrivano a poco meno di 20. Si continuerà a trattare.

Lazar Samardzic: Ibrahimovic ha contattato il papà del calciatore, che sarebbe entusiasta di vestire rossonero. L'Udinese vorrebbe un pacchetto, contropartita inclusa, da circa 25 milioni di euro. Il Milan per ora supera di poco i 15.