Mentalità & Stile Milan. Giusto protestare, meno lamentarsi e punzecchiare, più bello dimostrare (PODCAST)

Il mondo del calcio è fatto di tante parole: calciatori, dirigenti, staff tecnici, sponsor, influencer, giornalisti, addetti ai lavori, tifosi, appassionati. Tutti parlano e commentano legittimamente. Ci sono, però, dei fatti inconfutabili e degli stili evidenti. Il Milan, in tal senso, ha sempre fatto scuola con il suo DNA elegante sul campo e fuori e questo periodo, con un calcio in continua evoluzione e sempre più alla portata di tutti, non fa eccezione.

Negli ultimi mesi e nelle ultime settimane sono state tante le occasioni in cui dimostrarlo. Dagli errori arbitrali clamorosi di Milan-Napoli, Milan-Spezia e Milan-Udinese a quelli europei di Cakir e Siebert, dai tantissimi infortuni subiti la scorsa stagione a quelli, purtroppo pesanti viste le tante partite, di quest'anno: il club rossonero non ha mai protestato vivacemente (Scaroni docet) e non ha mai fatto delle assenze un alibi insormontabile, ma ha preferito dimostrare sul campo di essere più forte degli ostacoli. Anche oltre alcune punzecchiature un po' senza fondamento...

