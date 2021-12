Mercato Milan: dal difensore alle cessioni, passando per un possibile ritorno di fiamma

Archiviato con successo l'ultimo impegno dell'anno, ottima la vittoria per 4-2 ad Empoli, per i ragazzi di mister Pioli è tempo di qualche giorno di meritato riposo. Una settimana per staccare e ricaricare completamente le pile, con la consapevolezza che a gennaio si tornerà subito a bomba in Serie A con il big match casalingo contro la Roma. In questi giorni di vacanza però sia Maldini che Massara continuano a programmare ed organizzare quello che sarà il mercato di gennaio: gli obiettivi principali sono il difensore centrale per sostituire Simon Kjaer e qualche uscita. Ad oggi non sembra esserci l'intenzione di intervenire in altri reparti, ma nel mercato la parola "mai" non esiste.

OBIETTIVO DIFENSORE - Sven Botman, centrale olandese classe 2000 del Lille, è il profilo che piace di più alla dirigenza rossonera. Le richieste del club francese sono alte, sui 30 milioni, e c'è da registrare anche la forte concorrenza del Newcastle: è un colpo molto difficile, ma Maldini e Massara faranno comunque un tentativo. Altri profili che piacciono e quindi sono da tenere in considerazione sono quelli di Bremer, Milenkovic e Christensen.

CESSIONI - Samu Castillejo e Andrea Conti sono sicuramente i giocatori in uscita. Lo spagnolo, sebbene sia fuori dal progetto rossonero, è comunque risultato utile a Pioli in un paio di occasioni. Dopo il mancato passaggio al Betis in estate ora su di lui c'è l'interesse del Genoa. Per il terzino ex atalanta le parole dell'agente Mario Giuffredi di qualche giorno fa non lasciano spazio ad interpretazione: "Conti va via a gennaio. Deve essere la mia prossima vittoria. È stato vittima di infortuni ed è andato troppo presto nel dimenticatoio e non mi piace. La mia prossima vittoria è rilanciarlo. Il Genoa? No, io nella testa ho altro. Conti penso che se ha un po' di fortuna può tornare il giocatore che era". A gennaio vedremo quale potrà essere la giusta soluzione.

NESSUNA POSSIBILITÀ - È quanto filtra da Casa Milan per l'arrivo anticipato di Yacine Adli e il ritorno alla base di Mattia Caldara. Entrambi i giocatori termineranno la stagione nelle rispettive squadre: il francese è pienamente nei piani della dirigenza per il prossimo anno, mentre per il difensore, fuori dal progetto, si vedrà se il Venezia eserciterà a giugno il diritto di riscatto.

RITORNO DI FIAMMA? - Quello di Romain Faivre è un tormentone che continuerà ad accompagnare i tifosi rossoneri ancora per un po'. Il talentuosissimo trequartista francese in estate è stato vicino al Milan, ma allora il trasferimento è saltato a causa delle richieste del Brest, immobili sulla loro posizione e riluttanti a trattare ancora dopo che negli ultimi giorni di mercato il classe '98 si autoescluse per forzare il trasferimento in Italia. Faivre infatti è letteralmente pazzo di Milan e continua a proporsi dal club di via Aldo Rossi, tant'è che in giornata il DS del club transalpino ha ammesso che di fronte ad un'offerta importante il ragazzo può partire già a gennaio. Dal Milan però c'è freddezza per questa possibile operazione, e in particolare sull'ipotesi di portare in rosa a gennaio un altro giocatore per la trequarti. Tra qualche giorno inizierà veramente il mercato, vedremo se a Casa Milan cambieranno o meno idea.