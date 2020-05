Mihajlovic: "Ho parlato con Ibra, non resterà al Milan. Verrà al Bologna o tornerà in Svezia"

Ibrahimovic al Bologna? Chissà... Una cosa è (quasi) certa: Zlatan lascerà il Milan al termine della stagione. La "conferma", come riporta il Corriere dello Sport, è arrivata da Sinisa Mihajlovic, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni alla trasmissione della Tv serba Vece sa Ivanom Ivanovicem: "Mi ha chiamato qualche giorno fa - ha raccontato l'allenatore - vedremo cosa decide in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o se tornerà in Svezia".

Mihajlovic riaccende una speranza per i tifosi del Bologna, che avevano accarezzato il grande sogno qualche mese fa: a gennaio Ibra scelse il Milan, ma in estate potrebbe decidere di raggiungere l’amico Sinisa e vestirsi finalmente di rossoblù. Tuttavia, l’attaccante non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro: tra le opzioni, infatti, c’è anche il ritorno in Svezia. A Bologna, comunque, sognano il grande colpo: Mihajlovic è l’asso per convincere Zlatan.