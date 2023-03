Mike Maignan è uno dei portieri più forti della storia del Milan

MilanNews.it

Un impatto roboante ed evidente di un portiere così come quello di Mike Maignan quando è arrivato a Milano sono in pochi a ricordarlo. Forse Alisson Becker a Liverpool, qualche anno fa. Il salto di qualità che ha fatto il Milan tra i pali, però, è sorprendente. È sorprendente perché sostituire Donnarumma, in fase ascendente e con lampi da fuoriclasse assoluto e indiscutibile, non era per niente facile. Già considerato tra i migliori interpreti nella scena mondiale, il portiere del PSG, perso a zero, inizialmente sembrava un danno irreparabile; i fatti, invece, ci hanno raccontato di una dirigenza che non solo ha contenuto il danno (più che altro economico, visto il mancato incasso dalla sua dipartita), ma ha pure alzato il proprio livello.

QUALITÀ E CARISMA

Mike Maignan non è uno di quei giocatori dei quali si dice che quando ci sono non si fanno notare, ma quando mancano, la loro assenza si faccia sentire. O meglio: quando Maignan manca, e si è visto nel corso di questi mesi, la sua assenza si nota eccome; ma anche quando è presente non passa inosservato. Il direttore di QSVS Fabio Ravezzani si è sbilanciato: Mike Maignan è il portiere più forte della storia del Milan. Si è spinto troppo in là? Forse sì, considerando che ci siano stati anche Albertosi e Cudicini, ma anche Dida e Abbiati. Posto che sia sempre difficile confrontare giocatori di epoche diverse, con squadre diverse e che hanno giocato con regole differenti, non si hanno dubbi, comunque, sul fatto che dopo soltanto due stagioni (e neanche intere, dati gli infortuni) Magic Mike abbia iscritto il proprio nome a quello dei migliori.