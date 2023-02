Mike Maignan, guida al (ri)utilizzo

MilanNews.it

Maignan sì, Maignan no. Dolce dilemma, con un pizzico di ansia. Non potrebbe essere altrimenti, vista l'assenza prolungata del portiere campione d'Italia dal terreno di gioco. L'ultima apparizione di Magic Mike con la maglia rossonera risale al 18 settembre 2022, alla sconfitta casalinga contro il Napoli di Spalletti. Poi, il 22 settembre con la Francia, il fattaccio: lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Ci si aspettava all'incirca un mese di stop, visto che il polpaccio è una zona infame, da non sottovalutare. E infatti, il 19 ottobre il francese riporta una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra. Stesso arto e zona simile, ma muscolo diverso. Flash forward a Dubai, nel ritiro dicembrino del Milan, propedeutico alla ripresa della Serie A, prevista per il 4 gennaio. Ci si aspettava addirittura che il portiere potesse giocare qualche minuto in amichevole, erano questi i piani. Ma anche qui, tutto da rifare. Mike, che inizialmente si allenava sul campo quasi interamente con il resto dei portieri, torna in palestra: un nuovo problema, il muscolo non risponde come dovrebbe. Si riavvia nuovamente il countdown quando il traguardo sembrava così, nuovamente, vicino.

E arriviamo ad oggi, con il calciatore clinicamente guarito e al quarto giorno di fila di allenamenti in gruppo. Questa mattina ha partecipato con la squadra alla parte tattica, domani ci sarà la rifinitura e la conferenza di Pioli: molto probabilmente il tecnico rossonero scioglierà il dubbio. Ma il primo a non averne dovrà essere lui; il giocatore spinge ovviamente per giocare, ma la prolungata assenza richiama alla prudenza massima, se non oltre. In ogni caso, se non sarà a San Siro contro l'Atalanta allora sarà sabato sera, il 4 marzo, al Franchi. Se domenica sera si dovesse scegliere di non correre neanche il minimo rischio, e di conseguenza continuare con Tatarusanu, è molto probabile che l'ex Lille non venga mandato in panchina, ma direttamente in tribuna. Per un giocatore del suo peso non esistono mezze misure, anche per questioni ambientali: o gioca o è in tribuna.