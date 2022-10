Milan, a Londra con una fascia destra inedita: Dest terzino e Krunic più avanti

MilanNews.it

Dopo aver colpito l'attacco, ora gli infortuni del Milan si stanno concentrando soprattutto sulla fascia destra: sono infatti ai box Florenzi, Messias, Saelemaekers e Calabria. Gli ultimi due si sono fermati proprio nell'ultima sfida di campionato contro l'Empoli: il belga ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con lesione parziale del legamento collaterale mediale, mentre il capitano rossonero è alle prese con un problema muscolare al flessore destro.

ASSENZE - Per Florenzi e Saelemakers il 2022 si è già chiuso e molto probabilmente sarà così anche per Calabria (oggi si saprà qualcosa in più dopo gli esami strumentali, ma a Milanello sono poco ottimisti). Meno grave invece il problema muscolare di Messias, ma nemmeno il brasiliano sarà a disposizione di Stefano Pioli mercoledì per il match di Champions League contro il Chelsea. E così il tecnico rossonero, come riferisce La Gazzetta dello Sport, dovrà praticamente reinvetarsi tutta la fascia destra contro gli inglesi.

NOVITÀ - Ad Empoli, è stato Kalulu a sostituire l'infortunato Calabria, ma a Londra il giovane francese dovrà giocare da centrale al fianco di Tomori visto che al Castellani si è infortunato anche Kjaer. A fare il terzino destro sarà dunque Sergino Dest, mentre qualche metro più avanti, a completare il tridente alle spalle di Giroud, ci sarà Rade Krunic che ha già ricoperto questo ruolo contro i toscani dopo l'uscita dal campo di Saelemaekers.