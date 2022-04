Milan, a Roma vittoria di grinta e carattere. Tonali uomo simbolo di una squadra compatta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel match di domenica contro la Lazio è arrivata per il Milan una vittoria fondamentale fatta di grinta e carattere. Pur non brillando al 100%, i rossoneri hanno mostrato ancora una volta i muscoli, sfondando di prepotenza la difesa dei ragazzi di mister Maurizio Sarri, e segnando al minuto 92 con Sandro Tonali dopo una sponda di testa di Zlatan Ibrahimovic. Altra vittoria e altri 3 punti che continuano a far sognare i tifosi rossoneri.

I MERITI DI PIOLI: TONALI UOMO SIMBOLO

Non avendo un bomber vero e proprio in attacco, Pioli ha dovuto fare di necessità virtù per gran parte della stagione lavorando molto sulla testa dei suoi giocatori. Il Milan infatti non ha un goleador, dato che in campionato chi ha segnato di più si trova a quota 9 gol (Olivier Giroud e Rafael Leao). L’artefice principale della crescita della squadra è appunto mister Pioli che ha saputo trasmettere una mentalità da combattente a tutti i componenti della rosa, rendendo importanti anche i così detti non titolari. L’uomo simbolo della svolta del Milan è sicuramente Tonali. Il classe 2000, non solo ha segnato il gol vittoria a Roma nel match di domenica, ma è quello che più è cresciuto rispetto alla passata stagione. Pioli ha ampi meriti riguardo la crescita di Tonali. Ora il numero 8 è un guerriero in mezzo campo, corre e lotta col coltello fra i denti prendendosi anche delle responsabilità. L’urlo che sa di liberazione, la maglia tolta e la corsa sotto i tifosi, lo fanno diventare ancor di più un’icona del Milan di questa stagione. Tonali può essere considerato il capitano del futuro, e dopo la riduzione dell’ingaggio della scorsa estate, la dirigenza di via Aldo Rossi sta pensando di proporgli un nuovo prolungamento, stavolta economicamente migliore. Nonostante i tentativi di destabilizzare l’ambiente Milan e le voci di mercato che possono distrarre i giocatori, tutti a Milanello remano dalla stessa parte. La squadra e compatta e punta decisa a riportare il titolo di campione d’Italia sulla sponda rossonera del Naviglio. Per farlo c’è bisogno anche di un aiuto da parte delle squadre che affronteranno l’Inter.