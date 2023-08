Milan, a settembre il progetto per lo stadio a San Donato. Intanto il Comune di Milano rivaluta l'ipotesi due stadi

In via Aldo Rossi, oltre a pensare al mercato estivo e all'imminente inizio della stagione sportiva 2023-2024, si sta continuando a lavorare anche sul progetto del nuovo stadio che il Milan vuole costruire da solo a San Donato Milanese. Dopo la decisione della Soprintendenza sul vincolo culturale al secondo anello di San Siro, che non potrà quindi essere abbattuto facendo di fatto fallire definitivamente il progetto comune di Milan e Inter, i rossoneri puntano ad accelerare sull'area San Francesco.

PROGETTO A SETTEMBRE - E il mese di settembre potrebbe essere molto caldo sul fronte stadio: come riporta Il Cittadino, infatti, nel prossimo mese il club milanista dovrebbe presentare il suo progetto al Comune di San Donato e ovviamente a tutta la città. Nelle scorse settimane, il Milan ha già fatto un primo passo formale importante: il club di via Aldo Rossi ha infatti prelevato il 90% delle quote della Sportlifecity, vale a dire la società proprietaria dei terreni su cui il Diavolo vuole costruire il suo nuovo impianto. Ora la società rossonera dovrà presentare tutte le carte inerenti al suo progetto che saranno poi valutate dai vari uffici competenti del Comune di San Donato.

IL COMUNE DI MILANO NON SI ARRENDE - Intanto a Milano, dopo la decisione della Soprintendenza, il tema sul futuro di San Siro continua ad essere incandescente. Nonostante il vincolo e la possibilità ormai concreta che Milan e Inter vadano a costruire i loro stadi fuori dal capoluogo lombardo, Palazzo Marino non si vuole arrendere e spera di convincere almeno una delle due squadre a Milano. Un'ipotesi potrebbe essere quella di dare il via libera a rossoneri o nerazzurri per costruire un altro impianto vicino a San Siro, il quale verrà in parte mantenuto in piedi, rifunzionalizzando il secondo anello. A riferirlo è l'edizione milanese di Repubblica, che aggiunge che convincere il Milan sarà molto complesso visto che si sta muovendo concretamente per andare da solo a San Donato, mentre il sindaco Sala è convinto di avere più chance con i nerazzurri (al momento l'idea di andare a Rozzano è solo una possibilità, non c'è ancora nulla di definito).