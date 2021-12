Milan, a Tonali le chiavi del centrocampo: ora non si può fare a meno di lui

Non è facile per un giovane calciatore passare dalla Serie B giocata in provincia alla Champions League con il Milan. Dopo una prima stagione in rossonero di adattamento, Sandro Tonali ha trovato la sua dimensione – e che dimensione – quest’anno nel centrocampo del Diavolo. I numeri ci dicono che il classe 2000 per ora ha giocato 1369 minuti fra campionato e coppa, segnando 2 reti e mettendo a segno 2 assist. Tonali non ha saltato nemmeno una partita, giocando da titolare 16 volte su 23 match.

CONTRO IL NAPOLI SI RIPRENDE LE CHIAVI DEL CENTROCAMPO

Dopo le due panchine consecutive in campionato contro Salernitana e Udinese (in mezzo ha giocato titolare contro il Liverpool in Champions League), Tonali tornerà dal primo minuto in mezzo al campo nel fondamentale match di domenica contro il Napoli. Pioli non può più permettersi di lasciarlo fuori, perché anche se non rende al 100%, Sandro risulta essere quasi sempre fra i migliori in campo. Il Milan ha bisogno di ritrovare quella continuità di risultati messa in mostra fino a fine ottobre, smarrita un po’ fra il mese di novembre e questa prima metà di dicembre. Tonali farà coppia con Kessie, che a tutti gli effetti sono i titolari di questa stagione. Bennacer nelle gerarchie parte dietro, mentre Bakayoko parte decisamente ultimo fra i 4, date anche le non positive prestazioni fornite fino a questo momento. Geometrie, velocità di circolazione palla, verticalizzazioni e calci piazzati battuti perfettamente. Tonali ha tutto ciò, oltre che a garantire tanta corsa e tanti recuperi di palloni. Il Milan sa di avere fra le mani un giocatore di assoluto valore, che Pioli sta gestendo al meglio per farlo rendere al meglio.