Milan, accelerata sul mercato in uscita: Saelemaekers verso Bologna, sondaggi per Origi e Kalulu

vedi letture

Gli ultimi giorni di mercato non sono solo fondamentali per quanto riguarda le trattative in entrata, con la possibilità del nuovo attaccante sempre aperta a giudicare dalle parole post Torino di mister Pioli, ma anche e soprattutto per alcune situazioni in uscita. Il Milan, infatti, sta cercando di piazzare in queste ore sia Divock Origi che Alexis Saelemaekers.



Sondaggi per Origi

L'attaccante belga ex Liverpool, che si allena a parte e non col gruppo squadra dal 21 luglio scorso, è stato seguito da diversi club durante l'estate, senza però mai accettare alcuna proposta. Nelle ultime ore, però, si sono fatti avanti due club: il Torino e il Burnley; il club granata, in particolare, ha effettuato un sondaggio per il numero 27 rossonero e potrebbe presto presentare un'offerta ufficiale al Milan e al calciatore.

Secondo quanto riportato dae confermato da, finito anche lui ai margini del progetto tecnico del club rossonero, ha dato il suo ok al trasferimento al. Non resta, dunque, che si mettano d'accordo i due club sulla formula con cui effettuare l'affare: non è da escludere che la trattativa possa concludersi positivamente già nelle prossime ore.

Bayern su Kalulu

Nelle ultime ore, si è fatto strada l'interesse del Bayern Monaco per Pierre Kalulu per sostituire Benjamin Pavard in procinto di trasferirsi l'Inter; i bavaresi hanno chiesto informazioni sul giocatore francese e pensano di proporre un prestito con diritto di riscatto, anche se ancora non vi è stato un contatto ufficiale con il club rossonero. Difficilmente, però, il Milan si priverà del suo difensore a così poco tempo dalla fine del mercato.