Milan, al via il casting per il ds: tra oggi e domani Furlani incontrerà Paratici

Inizia oggi la settimana che porta a Napoli-Milan, ma i prossimi saranno giorni importanti anche per un altro motivo in casa rossonera: prenderanno infatti al via i casting per il ruolo di nuovo direttore sportivo che verrà scelto dall'amministratore delegato milanista Giorgio Furlani. In particolare, l'ad rossonero, tra oggi e domani, incontrerà Fabio Paratici, che secondo molti è al momento il grande favorito per entrare nell'organigramma del Diavolo.

LA SCELTA DEL NUOVO ALLENATORE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che una delle prime decisioni che dovrà prendere il nuovo ds riguarderà chi ci sarà sulla panchina del Milan nella prossima stagione. I nomi che circolano sono sempre diversi e di questo si è anche lamentato nelle scorse ore Sergio Conceiçao che in cuor suo spera ancora nella sua riconferma: "Dopo la Supercoppa, abbiamo pareggiato con il Cagliari con un errore individuale. Da allora, ogni giorno, accostano nuovi allenatori al club" le parole del tecnico rossonero pronunciate al "Coimbra Football Congress 2025".

CONCEICAO SPERA NELLA RICONFERMA - Il portoghese ha commentato poi le difficoltà che sta trovando da quando è arrivato al Milan: "In 30 giorni abbiamo giocato 9 partite, non abbiamo avuto tempo per allenarci e così è difficile dare un’identità alla squadra". Conceiçao ha spiegato anche i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Diavolo nel dicembre scorso: "Volevo andare in uno dei campionati più forti del mondo. Ho il sogno e l’obiettivo di vincere la Champions, ecco perché ho detto sì al Milan. Sapevo le difficoltà che avrei incontrato, in un contesto dove non sono stato io a scegliere gli uomini, ma ho l’obbligo di vincere". Il tecnico milanista spera con un successo in Coppa Itala e il posto in Champions League di essere riconfermato sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione.