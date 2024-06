Milan alla ricerca di un "equilibratore" in mezzo al campo: tre profili nel mirino

vedi letture

A Casa Milan non si pensa a rinforzare solo l'attacco, ma anche gli altri reparti. In particolare, per quel che riguarda il centrocampo, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un "equilibratore", vale a dire un giocatore che possa ridare un po’ più di fisicità e di equilibrio alla mediana milanista che negli ultimi anni ha visto andare via tre giocatori fondamentali in questo senso (Franck Kessie, Sandro Tonali e Rade Krunic).

NOME NUOVO - I dirigenti rossoneri sanno bene che nella rosa attuale del Milan manca un centrocampista con queste caratteristiche da piazzare davanti alla difesa e così sono al lavoro per dare a Paulo Fonseca un rinforzo importante. Come riferisce stamattina Tuttosport, i nomi che vengono accostati alla squadra rossonera sono diversi: l'ultimo in ordine di tempo è quello di André Trindade della Fluminense, il quale ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione di due giorni fa). Il brasiliano, che è il giocatore che ha recuperato più palloni di tutti nel mondo nel 2023, ha doti tecniche e fisiche perfette per quelle che sono le necessità del Milan.

FOFANA E WIEFFER - Nella lista del Diavolo ci sono poi anche altri due profili che piacciono molto e su cui i dirigenti rossoneri hanno messo gli occhi da tempo, vale a dire Youssouf Fofana del Monaco e Mats Wieffer del Feyenoord. I due giocatori hanno valutazioni simili: per il francese, che ha già deciso di non rinnovare il suo contratto, non si potrà andare al di sotto dei 20 milioni di euro da presentare al club monegasco, mentre il prezzo dell'olandese, per il quale il Milan ha tenuto vivi i contatti anche nelle ultime settimane, è intorno ai 25 milioni.