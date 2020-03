Milan, allo Stadium in emergenza: Pioli si aggrappa a Rebic, doppio ballottaggio sugli esterni

Allo Stadium in piena emergenza. Il Milan affronterà la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia senza gli squalificati Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic. I rossoneri, dunque, sfideranno i campioni senza tre pilastri. Sarà dura, durissima, alla luce anche del risultato maturato all’andata: l’1-1 di San Siro non rende giustizia alla grande prestazione offerta da Romagnoli e compagni e pone i bianconeri in una situazione di assoluto vantaggio.

CERTEZZA IN ATTACCO - Stefano Pioli dovrà inventarsi la formazione. Partendo da una certezza: Ante Rebic. Il croato, in gol anche nella gara d’andata, guiderà l’attacco del Milan a Torino. Da capire - come riporta Tuttosport - se lo farà da punta centrale o da attaccante esterno nell’ormai collaudato 4-2-3-1 rossonero. Insieme a lui, con ogni probabilità, ci sarà Rafael Leao, finito un po’ ai margini del progetto: una chance da non sprecare per il giovane portoghese.

DUE BALLOTTAGGI - L’assenza di un altro punto fermo della squadra, il francese Theo Hernandez, costringe Pioli a fare delle riflessioni. A sinistra potrebbe giocare Laxalt, ma occhio al possibile utilizzo di Calabria (con Conti confermato sul binario di destra). Al posto di Castillejo, invece, spazio a uno tra Bonaventura e Saelemaekers. In difesa, infine, Gabbia dovrebbe essere preferito a Musacchio.