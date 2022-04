Milan, alzare la pressione o allentarla? Se le conseguenze fossero le stesse dell'anno scorso...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la vittoria contro il Genoa, il Milan ha raggiunto quota 71 punti in campionato dopo 33 giornate disputate. Rispetto alla passata stagione, dunque, i rossoneri hanno collezionato fino ad ora 5 punti in più, considerando che, allo stesso turno di un anno fa, Romagnoli e compagni persero malamente per 3-0 in casa della Lazio.

Stessa pressione

L'obiettivo per questo finale di stagione è chiaro: migliorare lo score della passata stagione e, se dovesse bastare, cucirsi lo Scudetto sul petto. Chiaramente la pressione comincia ad essere tanta: "È la stessa pressione, ansia, che avevamo l'anno scorso ma lottavamo per le prime quattro. Quindi è un privilegio. I ragazzi - conferma Pioli - lottano per la prima volta per un traguardo così importante. Ho visto lo spirito giusto". Come detto, riespetto all'anno scorso il Milan ha 5 punti in più, a dal ko con la Lazio in poi i rossoneri riuscirono in 4 vittorie e in un solo pareggio col Cagliari.

Obiettivo migliorarsi

Per vincere lo Scudetto bisognerà ALMENO ripetersi, se non cercare di fare meglio. E non è impossibile. Vero che la pressione sia la stessa, ma l'obiettivo è ancora più grande. E Pioli ne è perfettamente consapevole: "Me lo chiedo anch'io se conviene alzare la pressione o allentarla. Ma devo pretendere dai miei calciatori e tra le due sto forzando. Ce l'abbiamo lì, manca poche partite e dobbiamo fare bene. Per molti di noi è la prima volta lottare per lo scudetto ma noi vogliamo tornare ad essere vincenti e questa esperienza ci tornerà utile anche in futuro".