Milan, Begovic in attesa: il bosniaco titolare con l’Udinese in caso di nuovo forfait di Gigio

Donnarumma farà di tutto per esserci. Ieri ha svolto una parte dell’allenamento con i compagni, ma tutto dipenderà dal test che effettuerà nella rifinitura di oggi. Ovviamente non verrà rischiato. Se Gigio non dovesse dare garanzie, contro l’Udinese giocherà uno tra Antonio Donnarumma e Asmir Begovic.

ESPERIENZA - Come riporta Tuttosport, il bosniaco - arrivato da poco a Milanello - è in vantaggio sul fratello di Gigio. L’esperienza dell’ex Chelsea può far comodo ai rossoneri, che possono contare su un portiere affidabilissimo. Ma anche Antonio Donnarumma ha dimostrato di essere una buona alternativa: con l’Udinese non ha avuto un granché da fare, ma si è destreggiato bene nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa (ed è ancora imbattuto).

GERARCHIA - Nelle gerarchie, però, il nuovo vice Gigio è Begovic. In caso di forfait dell’estremo difensore titolare, dunque, toccherà proprio al bosniaco. Come detto, Pioli e il suo staff prenderanno una decisione solo nella giornata di oggi, dopo aver valutato bene le condizioni del classe ’99.