Milan, Bennacer al momento è imprescindibile: a Torino poca qualità in mezzo al campo

Tra i tanti commenti e i tanti quesiti emersi nelle ore successive alla sconfitta del Milan a Torino per 2-1, risalta anche l'argomento Ismael Bennacer. In molti sui social ma anche nei salotti dei programmi sportivi hanno denunciato l'assenza di un giocatore come l'algerino che è apparso in grande forma e che, come ha dimostrato la gara del Grande Torino, non ha reali sostituti nella rosa.

Mancanza di palleggio

Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn nell'immediato post partita, ha sottolineato come alla squadra sia mancato il palleggio in mezzo al campo in particolare con l'obiettivo di allargare il campo e stare più aperti. In altre parole il Milan ieri ha sofferto terribilmente dal punto di vista tecnico e delle idee con i movimenti di Tonali e Pobega che venivano sempre letti dal Torino, lasciando i due centrocampisti del Milan senza spazio per poter agire. Dati eloquenti in questo senso sono emersi dal report pubblicato dalla Lega di Serie A. La squadra rossonera ha effettuato un totale di 333 passaggi di cui molti più della metà (204) sono stati realizzati all'indietro. Inoltre il 63% del possesso palla della squadra di Stefano Pioli è arrivato nella propria metà campo, sintomo di una partita chiusa e in cui non si è risuciti a mettere le tende nella zona di campo avversario come spesso riesce al Milan. Il risultato è stato un solo tiro in porta, il gol di Junior Messias, arrivato peraltro su un evidente svarione difensivo del Torino.

Garanzia Bennacer

Dopo una prestazione come quella di ieri che è stata incolore sotto tutti i punti di vista, e che all'interno di una stagione così fitta e pieni di impegni decisivi può anche capitare, è evidente che è più facile parlare dell'assenza di Bennacer, specialmente dopo che sia Tonali che Pobega non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa. Ciononostante è evidente ed è opportuno segnalare quanto il centrocampista algerino sia in questo momento imprescindibile per la squadra rossonera. Il numero 4 rossonero è il quinto calciatore del nostro campionato per passaggi chiave (24), oltre che il quarto per palloni recuperati (87). Con il senno di poi ieri sarebbero servite enormemente queste due qualità in mezzo al campo per i rossoneri. Pioli ha deciso di preservarlo per la Champions ed è una scelta che può starci, considerando anche lo storico di infortuni della squadra e del ragazzo. Rimane comunque il fatto che probabilmente in una trasferta così ostica e contro una squadra così tignosa forse Bennacer, per caratteristiche, avrebbe fatto comodo dal primo minuto.