Milan, Bennacer in grande spolvero: match contro il Bologna e rinnovo di contratto le sue priorità

Ismael Bennacer, dopo esser stato incensato da Stefano Pioli il 4 luglio (primo giorno di raduno in questa stagione per il Milan), sta rispondendo alla grande, sul campo e con i fatti, all’attestato di stima e alle aspettative che il tecnico rossonero ripone in lui. Due partite di campionato e 180 minuti giocati. Ciò significa che quest’anno l’algerino è un titolare fisso dello scacchiere di Pioli. Il 4-2-3-1 è un modulo che gli si addice in pieno, che gli permette di sfruttare tutte le sue qualità sia in fase di costruzione di gioco che in fase di rottura. Complice anche l’assenza di Rade Krunic per uno stiramento al retto femorale della gamba sinistra, Bennacer contro il Bologna farà ancora coppia con Sandro Tonali, in attesa di vedere all’opera anche Tommaso Pobega. Oltre all’ex Torino, in naftalina per ora c’è stato anche Tiémoué Bakayoko, che però è in uscita dal Milan. I due appaiono molto indietro nelle gerarchie del mister. Poi c’è il mercato, con Paolo Maldini, Frederic Massara e Geoffrey Moncada che cercano sempre un mediano (possibilmente giovane e di prospettiva) che vada a prendere il posto, almeno numericamente, di Franck Kessie. Dunque toccherà a Bennacer sabato far girare il Milan: ci sarà lui in cabina di regia.

QUESTIONE RINNOVO

Bennacer ha il contratto in scadenza con il Milan fra poco meno di 2 anni, ossia nel giugno 2024. Però, per continuare a formare una coppia letale in mezzo al campo con Tonali non si può escludere dall'equazione il discorso relativo al rinnovo. In questi mesi si è parlato tanto del nuovo accordo dell’ex Empoli con il Diavolo, ma per ora non si è passati alle cose formali (per dirla alla Marco Fassone). Mancano sia l’accordo, che ovviamente la firma. Bennacer attualmente guadagna 1,5 milioni e il Milan è disposto a raddoppiare il suo salario annuo pur di farlo rimanere. Pare che la richiesta degli agenti sia però superiore all’offerta di via Aldo Rossi. Per questo motivo le parti si incontreranno nel corso dei mesi per trovare una quadra. L'autunno probabilmente ci regalerà delle verità sulla vicenda.