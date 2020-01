Milan, Bonaventura e un rinnovo al momento difficile

Mancano 5 mesi alla scadenza del contratto di Jack Bonaventura e per ora dal Milan non è arrivato nessun segnale per un eventuale rinnovo. A questo punto è probabile che le strade del centrocampista di San Severino Marche e del club rossonero possano separarsi in estate.

UNICO IN ROSA – L'anno scorso l’esperto centrocampista è stato fuori per gran parte della stagione per un intervento al ginocchio: Jack, che da sempre è stato uno dei punti fermi delle formazioni rossonere degli ultimi anni, è mancato molto al Milan. Si è sentita la mancanza soprattutto dei suo gol e dei suoi inserimenti: Bonaventura ha caratteristiche uniche in rosa, visto che è il solo centrocampista che offre strappi, dribbling per saltare l’uomo ed incursioni in area di rigore da attaccante aggiunto. La sua degenza, durata praticamente un anno, si è conclusa in questo avvio di stagione, con il classe ’89 che con Pioli è riuscito a tornare fra i titolari.

GARANZIE – Dopo un avvio incoraggiante, quasi rabbioso, in cui Jack ha fatto la differenza nel centrocampo rossonero, trovando il gol contro Napoli e Bologna, ora il rendimento del centrocampista è calato. Pioli in conferenza ha spiegato che è normale un momento di down per un giocatore che arriva da uno stop così lungo, ma le condizioni di Jack non convincono il Milan. Bonaventura, che compirà 31 anni in estate, dopo l’infortunio della scorsa stagione è diventato un’incognita dal punto di vista fisico. Si tratta di un giocatore che si avvia verso la fase finale della propria carriera e i rossoneri devono capire se vale la pena rinnovare il contratto (ora Jack prende 2 milioni) ad un giocatore che atleticamente probabilmente non riesce ad offrire più garanzie come in passato.

RINNOVO DIFFICILE – Quindi arrivati a questo punto, con solo 5 mesi di contratto rimasti e qualche prestazione deludente di troppo, è molto difficile che il Milan possa offrire il rinnovo a Bonaventura. Certo, nel calcio le cose possono cambiare da un momento all’altro e magari se il numero 5 dovesse tornare fra i migliori da qui alla fine della stagione allora il rossoneri potrebbero farsi avanti con una proposta, ma ad oggi bisogna segnalare una certa freddezza della dirigenza milanista nei confronti di un possibile rinnovo di Jack.