Milan, Botman promesso sposo: Maldini farà di tutto per portarlo in rossonero

L'atteggiamento che sta avendo Sven Botman in queste settimane (se non mesi) sta facendo innamorare tutti i tifosi devoti al Diavolo. Il difensore centrale del Lille e della Nazionale U21 olandese, infatti, sta dimostrando un profondo attaccamento (e rispetto) alla maglia rossonera. Nonostante il Newcastle abbia presentato un'offerta economica decisamente più importante al club (e sarebbe disposto ad accontentare in qualsiasi modo il giocatore), il gigante di Badhoevedorp continua a mantenere quel "pinky promise" compiuto con il Milan e con Paolo Maldini, estimatore numero uno dell'olandese

LA SITUAZIONE - Come abbiamo già scritto, Paolo Maldini - in particolare - e Ricky Massara vogliono assolutamente portare Sven Botman sotto la Madonnina. È sempre stato l'obiettivo numero uno per rinforzare la retroguardia di Stefano Pioli e lo resterà fino all'ultimo secondo disponibile in questa sessione di calciomercato. Notizia di oggi è che il Newcastle avrebbe iniziato a sondare altri profili, in particolare Eric Bailly, proposto di recente dal Manchester United. I Magpies stanno valutando di giorno in giorno la situazione, dato che l'olandese non sembra assolutamente disposto ad accettare il trasferimento in maglia bianconera. Ora la palla torna al Milan, che dovrà necessariamente alzare la proposta cash per il cartellino del classe 2000 per soddisfare - quantomeno - le richieste minime del club transalpino. Un acquisto fondamentale per la società di via Aldo Rossi, sia a livello tecnico che a livello numerico - in vista delle tre competizioni che i rossoneri dovranno affrontare nella prossima stagione e di una primavera di fuoco che vedrà tantissimi impegni ravvicinati a causa del Mondiale in Qatar che inizierà verso la fine del 2022.