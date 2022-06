Milan, Brahim Diaz in bilico: il giocatore ha ancora un anno di prestito. Ecco gli scenari

MilanNews.it

Uno dei ruoli su cui il Milan più sta riflettendo in vista della prossima stagione è quello del trequartista centrale. Sono tanti i nomi che sono stati accostati ai rossoneri negli ultimi tempi. Il tutto è partito da quando Hakan Calhanoglu ha deciso – un anno fa – di andare all’Inter senza rinnovare il proprio accordo con il Diavolo. Dunque il ruolo del trequartista al Milan rappresenta un problema che va risolto. Nel discorso trequartista rientra ovviamente anche Brahim Diaz. La stagione 2021/2022 del folletto spagnolo non è stata esaltante come il finale di quella precedente. Diaz ha collezionato sì 40 presenze totali, ma il suo score incisivo è risultato scarso. Sono solo 4 le reti (di cui l’ultima il 25 settembre 2021 contro lo Spezia) e gli assist (di cui l’ultimo il 4 dicembre 2021) messi a segno. A tutti gli effetti quindi, il classe 1999, rappresenta un punto di domanda per il mercato dei rossoneri.

IL FUTURO

Adesso l’ex Real Madrid ricaricherà le batterie durante le ferie estive per poi presentarsi regolarmente a Milanello in condizioni ottimali il prossimo 4 luglio, primo giorno di ritiro della nuova stagione. Diaz ha con il Milan ancora un anno di prestito, e la sensazione è che possa rimanere in rosa, ma sicuramente la società si muoverà sul mercato per prendere un altro giocatore che giochi nel suo stesso ruolo, magari con caratteristiche – fisiche soprattutto – diverse. Come appreso e comunicato dalla nostra redazione, nelle prossime settimane ci sarà, molto probabilmente, un incontro tra il Milan e il Real Madrid (club proprietario del cartellino) per parlare del futuro di Diaz.