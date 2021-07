Milan, Brahim verso un ritorno tanto desiderato da Pioli

Non ci sarà un giorno di tregua per la dirigenza del Milan nella settimana che verrà. Dopo l'ufficialità del trasferimento di Olivier Giroud sotto l'ombra della Madonnina (che dovrebbe arrivare a breve), giungerà anche il turno di quella di Brahim Diaz. Un ritorno tanto desiderato da Pioli e dai tifosi. Un tassello che andrà a riempire il puzzle dei trequartisti. Le carte sono pronte, la formula - prestito oneroso con diritto di riscatto, in un'operazione complessiva da 22 milioni di euro, e controriscatto fissato a 27 - anche. Lo spagnolo dell'Under 21 sarà il jolly della prossima stagione, un giocatore capace di sparigliare le carte a gara in corso.

ATTESA - Brahim, nel frattempo, si allena in quel di Valdebebas alla corte di Carlo Ancelotti. Ma la chiamata definitiva per il suo passaggio al Milan potrebbe arrivare da un momento all'altro. Il calciatore vuole assolutamente tornare a Milano. Mentre scenderà dalle scalette dell'aereo sentirà quel profumo di casa, accompagnato da un sorriso a trentadue denti stampato in faccia. Il fantasista, infatti, non vede l'ora di poter riabbracciare i suoi compagni a Milanello. Si tratta solamente di attesa, di pazienza. Ma l'operazione si farà, senza ombra di dubbio: da tutte e tre le parti, di fatto, c'è voglia assoluta di chiudere la trattativa.

INCISIVITÀ NEL FINALE - Come riportato nelle righe precedenti, Pioli è molto entusiasta del ritorno di Brahim. Autore di un inizio di stagione tra alti e bassi, il nativo di Málaga ha saputo regalare delle prestazioni da top player nel finale di stagione, soprattutto nelle due partite di Torino, dove il numero 21 è stato autore di due gol e di un assist. Con un anno in più sulle spalle, il livello di maturità e di esperienza dello spagnolo aumenterà. Il Milan lo aspetta, Pioli pure, così come i tifosi. C'è assolutamente bisogno di un giocatore così tecnico all'interno della squadra.