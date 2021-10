Milan, Calabria fa... l'Hernandez: contro il Porto trasloca a sinistra per non far rimpiangere Theo

Calabria "trasloca". Perché stasera - forse anche nelle prossime partite - c’è bisogno di lui da un’altra parte, in una zona del campo rimasta orfana a causa del Covid che ha colpito il suo titolare. Basta giri di parole, andiamo sul pratico: Davide, contro il Porto, agirà sul binario mancino e non a destra, come di consueto (lì ci sarà spazio per Kalulu).

Ballo-Tourà si riaccomoda in panchina

Come sottolinea Tuttosport, Stefano Pioli ha individuato in Calabria l’elemento ideale per rimpiazzare Theo Hernandez, purtroppo stoppato dal virus (si spera ancora per pochi giorni). Ballo-Touré non ha convinto del tutto contro il Verona, ma non è una questione di fiducia o meno: stasera il Milan ha bisogno dei tre punti, per questo Pioli si affiderà alle certezze. E Calabria è un perno della squadra. Anche a sinistra, anche in una posizione che non sente sua.

Prove generali col Verona

Già sabato sera si erano visti i primi segnali di un "avvicinamento" al gioco di Hernandez, con Calabria che, partendo dall’esterno, stingeva progressivamente verso il centro, andando a occupare quel corridoio intermedio che solitamente (a sinistra) viene messo a ferro e fuoco da Theo. Insomma, Davide è chiamato a non far rimpiangere il collega ed è pronto ad abbandonare la sua comfort zone. Per il bene del Milan, per questioni di necessità: oggi, dicevamo, servono i tre punti.