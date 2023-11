Milan, Camarda verso la prima convocazione: dai suoi numeri stagionali ai record di Rivera e Maldini che può battere contro la Fiorentina

Oltre ad Olivier Giroud, squalificato, e Rafael Leao, infortunato, sabato sera contro la Fiorentina, Stefano Pioli non avrà a disposizione nemmeno Noah Okafor che nell'ultima partita con la sua nazionale contro la Romania si è infortunato alla coscia, riportando una lesione al bicipite femorale destro. Senza loro tre, gli attaccanti convocabili per il match contro la squadra viola sono solamente Pulisic, Jovic, Chukwueze e Romero.

I NUMERI DI CAMARDA - Per questo motivo, Francesco Camarda, attaccante classe 2008 della Primavera milanista di Ignazio Abate, va verso la sua prima convocazione in prima squadra. Di lui si parla bene da tempo visti i numeri nel settore giovanile. Quest'anno è per la prima volta fisso in Primavera e il suo inizio di stagione è stato più che positivo, come dimostrano questi numeri: 13 presenze tra campionato, Coppa Italia e Youth League, 7 gol segnati (uno in campionato, tre in Coppa Italia e tre in Youth League), 605' in campo, media gol di una rete ogni 86 minuti.

RECORD - Da qualche giorno, come spesso accade nelle soste per le nazionali, Camarda sta lavorando a Milanello con la prima squadra, ma stavolta sono allenamenti che hanno un sapore diverso perchè sabato sera è atteso anche lui a San Siro e andrà almeno in panchina contro la Fiorentina. Il giovane attaccante rossonero è pronto a battere diversi record, in primis quello del giocatore più giovane a scendere in campo in Serie A: l'attuale primato appartiene a Wisdom Amey, che il 12 maggio 2021 debuttò con la maglia del Bologna contro il Genoa a 15 anni, 9 mesi e 1 giorno. Sabato Camarda avrà 15 anni, 8 mesi e 15 giorni (il primato nel Milan è di Paolo Maldini che esordì in A nel 1985 a 16 anni, 6 mesi e 25 giorni). In caso di gol, poi, Francesco diventerebbe anche il marcatore più giovane della storia della Serie A, battendo l'attuale record di Amedeo Amadei, il quale segnò la sua prima rete nel massimo campionato italiano con la maglia della Roma contro la Lucchese il 9 maggio 1937 a 15 anni, 9 mesi 13 giorni (il giocatore più giovane della storia del Milan ad essere andato in gol è invece al momento Gianni Rivera che nel 1960 segnò a 17 anni, 2 mesi 19 giorni). Inutile guardare però troppo avanti, per Camarda sarà già una grande emozione entrare a San Siro da calciatore e non da spettatore. Poi tutto quello che verrà dopo, sarà "solo" la ciliegina sulla torta di una serata che sicuramente non dimenticherà mai.