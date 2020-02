Milan, chance sprecata: l’assenza di Ibrahimovic si è sentita

No Ibra, no party. Potrebbe essere questa, in un certo senso, la prima ardua sentenza del 2020 rossonero. Chiamato ad un esame di maturità importante, sia dal punto di vista tecnico che mentale, la squadra di Stefano Pioli ha registrato un’insufficienza che evidenzia i limiti di una squadra già Ibra-dipendente. Alla prima vera prova del 9, o del non 21 (il numero dello svedese), i rossoneri sono stati rimandati sia dal punto di vista tattico che emotivo, segno che le larghe spalle e la smisurata personalità di Ibrahimovic sono stati decisivi nel riportare fiducia, gol e tre punti.

NESSUN RIFERIMENTO - “Non mi sono mai nascosto, Ibra è un valore aggiunto sia per lo spessore che per il timore che incute”. Parole di Stefano Pioli che evidenziano, senza riserve, quanto sia pesata dal punto di vista emotivo l’assenza di Ibrahimovic. Analizzando la partita dal punto di vista tattico, la non presenza dello svedese è stata probabilmente ancora più evidente: al di là delle fenomenali qualità tecniche del 21 rossonero, mancava la presenza scenica e fisica nell’area avversaria. In una battaglia fisica e caratteriale come quella contro il Verona, la fisicità di Ibra sarebbe stata fondamentale sopratutto per raccogliere la fitta pioggia di cross piovuti a centro area nel secondo tempo.

DOPPIA CHANCE SPRECATA - Il combattuto pareggio contro l’Hellas Verona è stato sinonimo di una duplice occasione sprecata sia a livello di classifica che di morale della squadra. Distanziarsi a soli 5 punti dalla zona Champions League, complici i due passi falsi di Roma e Atalanta, sarebbe stato un mattone importante per la costruzione del sogno impossibile chiamato qualificazione alla Champions League. Dall’altro canto, mostrare ai tifosi, addetti ai lavori e a sé stessi la smentita di essere Ibra dipendenti sarebbe stata un’iniezione di fiducia importante per una squadra giovane e bisognosa di crescere.