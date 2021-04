Milan, che sofferenza ma Pioli ha ragione: ora conta solo vincere

Siamo nel momento decisivo della stagione, manca ormai sempre meno alla fine del campionato e dunque ogni partita diventa fondamentale per ogni squadra per raggiungere il proprio obiettivo. Questo discorso vale ovviamente anche per il Milan che ieri contro il Genoa ha sofferto e faticato parecchio, ma al triplice fischio finale sono arrivati altri tre punti d'oro nella corsa verso la prossima Champions League.

OBIETTIVO TRE PUNTI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina le parole di Stefano Pioli che al termine del match contro il Grifone ha dichiarato: "Sappiamo di avere un obiettivo importante e ciò che conta ora è vincere. Mi piace aver visto una squadra che ha lottato fino al novantesimo. È il momento di stringere i denti e portare a casa l’obiettivo". E in effetti, in questo momento decisivo del campionato, le partite pesano tutte di più e più delle belle prestazioni sono importanti i tre punti.

STANCHEZZA - Ieri contro il Genoa, il Milan non ha giocato bene, anzi ha sbagliato tanto e solo grazie ad un autogol ha portato a casa un successo che a San Siro mancava addirittura dal 7 febbraio. La fine della stagione è vicina, la stanchezza, soprattutto per una squadra che ha iniziato prima di tutte per giocare tre turni preliminari di Europa League, si sta facendo sentire, ma non è il momento di mollare, anzi bisogna stringere i denti perchè l'obiettivo Champions è davvero a portata di mano.