Milan, che talento Leao: ora tocca a Giampaolo trasformarlo in un grande giocatore

Era l'osservato speciale in Kosovo e contro il Feronikeli non ha deluso le attese: stiamo parlando di Rafael Leao, che ha fatto il suo esordio con la maglia del Milan contro i kosovari, facendo vedere buone cose e alcuni spunti interessanti. Non ha segnato, ma ha regalato l'assist per la rete del 2-0 di Borini e in un paio di occasioni ha messo in grande difficoltà la difesa avversaria con la sua velocità e la sua potenza fisica.

OTTIMO IMPATTO - Nel post-partita, Marco Giampaolo ha spiegato che Leao è un giocatore istintivo che però deve essere disciplinato: su questo dovrà lavorare molto il tecnico rossonero insieme al suo staff, ma è innegabile che il materiale su cui mettere le mani è di assoluta qualità. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport che riferisce che il portoghese ha avuto un buon impatto, così come è stato ottimo il suo inserimento a Milanello e nel gruppo milanista.

MAESTRO GIAMPAOLO - Essendo giovane, Rafael deve ancora formarsi come giocatore, soprattutto dal punto di vista tattico, ma lavorare con un maestro come Giampaolo è certamente la cosa migliore per la sua crescita. Sabato sera a Cesena avrà un'altra chance per mettersi in mostra, poi sarà il momento del debutto in gare ufficiali a Udine e chissà che Leao non possa farlo con una maglia da titolare.