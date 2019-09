Milan, che traffico a centrocampo: Calha, Paquetà e Jack, in tre si giocano la maglia da mezzala

L’abbondanza, croce e delizia degli allenatori. Perché se da un lato è positivo avere l’imbarazzo della scelta, dall’altro può essere... imbarazzante averlo. Escludere qualcuno non è mai semplice. Soprattutto quando i giocatori in ballo sono di qualità. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ad esempio, sulle zolle mancine del centrocampo del Milan c’è un discreto affollamento.

CONCORRENZA - Per la gara di domani contro il Verona, Calhanoglu, Paquetà e Bonaventura si giocano una maglia da titolare ed è probabile che il triplice duello possa ripetersi a lungo. Il possibile ritorno al 4-3-3 non scioglierà l’ingorgo, anzi: potrebbe complicare le cose. Se Rebic dovesse diventare il titolare della fascia sinistra, infatti, al trio di fantasisti riadattati a centrocampo non resterà che sgomitare per farsi spazio al fianco di Kessie e Bennacer.

CALHA IN POLE - Nelle gerarchie di Giampaolo, Calha al momento è più avanti dei compagni. Paquetà è costretto a rincorrere (il brasiliano deve ancora prendere le misure con il nuovo sistema e ritrovare brillantezza), così come Bonaventura: quando la condizione sarà al top, le quotazioni di Jack potrebbero clamorosamente risalire.